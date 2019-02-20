Майже 9% проб питної води із централізованих джерел водопостачання в Україні не відповідають вимогам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів провела дослідження питної води із централізованих джерел водопостачання в Україні і майже 9% проб не відповідають вимогам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
"За результатами проведених досліджень не відповідало вимогам законодавства 1,15 тис. (8,9%) проб води питної централізованих джерел водопостачання та 1981 (29,7%) проби води питної децентралізованих джерел водопостачання", - йдеться у повідомленні.
Всього у 2018 році лабораторії, що перебувають у сфері управління Держпродспоживслужби, дослідили 12921 проб води питної централізованих джерел водопостачання та 6660 проб води питної децентралізованих джерел водопостачання.
За даними Держпоживслужби, забруднена вода стала причиною 6 спалахів, у тому числі один був пов’язаний із водою відкритих водоймищ (постраждало 220 осіб, з них 121 дитина) проти 7-ми спалахів у 2017 році ( 295 осіб, з них 151 дитина).
Нагадаємо, минулого року спеціалісти Держпродспоживслужби взяли участь у розслідуванні 163 спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань, під час яких захворіло 1899 осіб, у тому числі 1029 дітей (66,8%), що менше за показники 2017 року.