Почти 7,7 тысячи украинцев перенесли мобильные номера

"По состоянию на 9:00 18 июня перенесено 7669 телефонных номеров", - сообщили в центре радиочастот.

Всего, по данным ведомства, уже поступило 16445 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР.

Как сообщал УНН, в Украине с 1 мая ввели новую услугу, с помощью которой абоненты могут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.