Майже 7,7 тисячі українців перенесли мобільні номери
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Майже 7,7 тисячі українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.
"Станом на 9:00 18 червня перенесено 7669 телефонних номерів", - повідомили в центрі радіочастот.
Загалом, за даними відомства, уже надійшло 16445 заявок на перенесення номерів, зареєстрованих у Централізованій базі даних УДЦР.
Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.