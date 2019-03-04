Почти 60% украинской свинины покупает Гонконг

Сообщается, что в прошлом году около 45% поставок свинины за границу обеспечили представители малого бизнеса.

"Доля среднего - 37%, а большого - 18%", - сообщили в UFEB.

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Главными потребителями украинской свинины за рубежом является Гонконг (59,8%), Грузия (17,3%) и Вьетнам (14%).

В то же время, в Украине все большими объемами импортируют свинину из Польши и других стран. Животноводы отмечают, что без контрабанды не обходится, а также призывали премьера Гройсмана в этом разобраться.

Рекордный импорт свинины в Украину также связывают с АЧС. По словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. А такая ситуация, в свою очередь, привела к ощутимому подорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.