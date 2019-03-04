Почти 60% украинской свинины покупает Гонконг
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В прошлом году Украина экспортировала около 1,7 тыс. тонн свинины на общую сумму 3,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB), передает УНН.
Сообщается, что в прошлом году около 45% поставок свинины за границу обеспечили представители малого бизнеса.
"Доля среднего - 37%, а большого - 18%", - сообщили в UFEB.
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Главными потребителями украинской свинины за рубежом является Гонконг (59,8%), Грузия (17,3%) и Вьетнам (14%).
В то же время, в Украине все большими объемами импортируют свинину из Польши и других стран. Животноводы отмечают, что без контрабанды не обходится, а также призывали премьера Гройсмана в этом разобраться.
Рекордный импорт свинины в Украину также связывают с АЧС. По словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. А такая ситуация, в свою очередь, привела к ощутимому подорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.