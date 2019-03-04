Майже 60% української свинини купує Гонконг

Повідомляється, що торік близько 45% поставок свинини за кордон забезпечили представники малого бізнесу.

"Частка середнього – 37%, а великого – 18%", - повідомили в UFEB.

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Головними споживачами української свинини за кордоном є Гонконг(59,8%), Грузія (17,3%) та В'єтнам (14%).

Натомість, в Україну все більшими обсягами імпортують свинину з Польщі та інших країн. Тваринники зауважують, що без контрабанди не обходиться, і навіть закликали прем'єра Гройсмана у цьому розібратися.

Рекордний імпорт свинини в Україні також пов'язують з АЧС. За словами парламентаря Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, ми не імпортували останні 4 роки. А така ситуація, у свою чергу, призвела до відчутного подорожчання сала та свинини на внутрішньому ринку.