Почти 60 тыс. туристов заблокированы на Бали из-за вулкана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Почти 60 тысяч пассажиров внутренних и международных рейсов оказались заблокированы на Бали после того, как власти Индонезии повысили уровень угрозы от вулкана Агунг до максимального четвертого уровня, а аэропорты отменили рейсы на сутки с утра понедельника, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Аэропорт Бали закрыли на 24 часа, что повлияло на 445 рейсов - 196 международных и 249 внутренних - и задержало около 59 тысяч пассажиров из-за предупреждения об извержении и пепла из Агунга.
Пять альтернативных аэропортов подготовили для перенаправленных рейсов, в частности аэропорты в соседних провинциях.
Жителей предупредили о "немедленной эвакуации" опасной зоны, в радиусе 8-10 км от вулкана.
Напомним, в зоне эвакуации из-за активности вулкана на Бали находятся около 100 тыс. человек.