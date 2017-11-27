Почти 60 тыс. туристов заблокированы на Бали из-за вулкана

Аэропорт Бали закрыли на 24 часа, что повлияло на 445 рейсов - 196 международных и 249 внутренних - и задержало около 59 тысяч пассажиров из-за предупреждения об извержении и пепла из Агунга.

Пять альтернативных аэропортов подготовили для перенаправленных рейсов, в частности аэропорты в соседних провинциях.

Жителей предупредили о "немедленной эвакуации" опасной зоны, в радиусе 8-10 км от вулкана.

Напомним, в зоне эвакуации из-за активности вулкана на Бали находятся около 100 тыс. человек.