Майже 60 тис. туристів заблоковані на Балі через вулкан

Аеропорт Балі закрили на 24 години, що вплинуло на 445 рейсів - 196 міжнародних і 249 внутрішніх - і затримало близько 59 тисяч пасажирів через попередження про виверження і попіл з Агунга.

П'ять альтернативних аеропортів підготували для перенаправлених рейсів, зокрема аеропорти в сусідніх провінціях.

Жителів попередили про "негайну евакуацію" небезпечної зони, в радіусі 8-10 км від вулкана.

Нагадаємо, в зоні евакуації через активність вулкана на Балі перебувають близько 100 тис. людей.