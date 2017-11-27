Майже 60 тис. туристів заблоковані на Балі через вулкан
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Майже 60 тисяч пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів були заблоковані на Балі після того, як влада Індонезії підвищила рівень загрози від вулкана Агунг до максимального четвертого рівня, а аеропорти скасували рейси на добу сутра з ранку понеділка, передає УНН з посиланням на Reuters.
Аеропорт Балі закрили на 24 години, що вплинуло на 445 рейсів - 196 міжнародних і 249 внутрішніх - і затримало близько 59 тисяч пасажирів через попередження про виверження і попіл з Агунга.
П'ять альтернативних аеропортів підготували для перенаправлених рейсів, зокрема аеропорти в сусідніх провінціях.
Жителів попередили про "негайну евакуацію" небезпечної зони, в радіусі 8-10 км від вулкана.
Нагадаємо, в зоні евакуації через активність вулкана на Балі перебувають близько 100 тис. людей.