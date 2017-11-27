Извержение вулкана на Бали: эвакуированы около 40 тыс. человек

По данным центра, близкьо 40 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны. Кроме того, в центре заявили о необходимости эвакуировать около 100 тыс. человек.

Также отмечается, что это из-за извержения вулкана на 24 часа может быть заблокирован аэропорт.

Напомним, в Индонезии на острове Бали через второй по неделю извержение вулкана Агунг нарушилось международное авиасообщение. Вулкана Агунг на Бали присвоили самый высокий уровень опасности.