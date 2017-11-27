Извержение вулкана на Бали: эвакуированы около 40 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Около 40 тыс. человек острова Бали были эвакуированы из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает Индонезийский центр по стихийным бедствиям, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным центра, близкьо 40 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны. Кроме того, в центре заявили о необходимости эвакуировать около 100 тыс. человек.
Также отмечается, что это из-за извержения вулкана на 24 часа может быть заблокирован аэропорт.
Напомним, в Индонезии на острове Бали через второй по неделю извержение вулкана Агунг нарушилось международное авиасообщение. Вулкана Агунг на Бали присвоили самый высокий уровень опасности.