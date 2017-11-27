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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 6765 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 19540 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 28346 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 28434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 85401 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 95472 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Извержение вулкана на Бали: эвакуированы около 40 тыс. человек

Извержение вулкана на Бали: эвакуированы около 40 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 11281 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Около 40 тыс. человек острова Бали были эвакуированы из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщает Индонезийский центр по стихийным бедствиям, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По данным центра, близкьо 40 тыс. человек были эвакуированы из опасной зоны. Кроме того, в центре заявили о необходимости эвакуировать около 100 тыс. человек.

Также отмечается, что это из-за извержения вулкана на 24 часа может быть заблокирован аэропорт.

Напомним, в Индонезии на острове Бали через второй по неделю извержение вулкана Агунг нарушилось международное авиасообщение. Вулкана Агунг на Бали присвоили самый высокий уровень опасности.

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