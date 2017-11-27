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Виверження вулкана на Балі: евакуйовано близько 40 тис. осіб

Виверження вулкана на Балі: евакуйовано близько 40 тис. осіб

Київ • УНН

 • 11285 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Близько 40 тис. осіб острова Балі були евакуйовані через виверження вулкана Агунг. Про це повідомляє Індонезійський центр по стихійним лихам, передає УНН з посиланням на Reuters.

За даними центру, близкьо 40 тис. осіб були евакуйован з небезпечної зони.

Крім того, у центрі заявили про необхідність евакуювати близько 100 тис. осіб.

Також зазначається, що це через виверження вулкану аеропорт може бути заблокованим на 24 години.

Нагадаємо, в Індонезії на острові Балі через друге за тиждень виверження вулкану Агунг порушилося міжнародне авіасполучення. Вулкану Агунг на Балі присвоїли найвищий рівень небезпеки.

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