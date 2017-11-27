Виверження вулкана на Балі: евакуйовано близько 40 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Близько 40 тис. осіб острова Балі були евакуйовані через виверження вулкана Агунг. Про це повідомляє Індонезійський центр по стихійним лихам, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними центру, близкьо 40 тис. осіб були евакуйован з небезпечної зони.
Крім того, у центрі заявили про необхідність евакуювати близько 100 тис. осіб.
Також зазначається, що це через виверження вулкану аеропорт може бути заблокованим на 24 години.
Нагадаємо, в Індонезії на острові Балі через друге за тиждень виверження вулкану Агунг порушилося міжнародне авіасполучення. Вулкану Агунг на Балі присвоїли найвищий рівень небезпеки.