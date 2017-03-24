Почти 44 тысячи человек пересекли КППВ в зоне АТО за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Всего за прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда последовали 43900 человек и 5000 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 80/350; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 80/120.
Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.
Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался высоким на уровне предыдущих суток.
В общем через КПВВ последовало 43900 человек и 5000 транспортных средств:
"Майорское" - 10260 человек и 940 транспортных средств;
"Марьинка" - 10125 человек и 1270 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 9715 человек и 1620 транспортных средств;
"Гнутово" - 6555 человек и 1145 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7280 человек.
Напомним, что Россия временно приостановила пропуск лиц напротив черниговского КПВВ.