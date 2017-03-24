Почти 44 тысячи человек пересекли КППВ в зоне АТО за прошедшие сутки

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 80/350; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/10; "Гнутово" - 80/120.

Сейчас все КПВВ работают в штатном режиме.

Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался высоким на уровне предыдущих суток.

В общем через КПВВ последовало 43900 человек и 5000 транспортных средств:

"Майорское" - 10260 человек и 940 транспортных средств;

"Марьинка" - 10125 человек и 1270 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9715 человек и 1620 транспортных средств;

"Гнутово" - 6555 человек и 1145 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7280 человек.

Напомним, что Россия временно приостановила пропуск лиц напротив черниговского КПВВ.