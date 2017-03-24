Майже 44 тисячі людей перетнули КППВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Загалом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду прослідували 43,9 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 80/350; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 0/10; “Гнутове” — 80/120.
Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишався високим, на рівні попередньої доби.
Загалом через КПВВ прослідувало 43,9 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 10260 осіб та 940 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 10125 осіб та 1270 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 9715 осіб та 1620 транспортних засобів;
“Гнутове” — 6555 осіб та 1145 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 7280 осіб.
Нагадаємо, що Росія тимчасово призупинила пропуск осіб навпроти чернігівського КПВВ.