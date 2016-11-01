Почти 40 минометных снарядов выпустили боевики в Авдеевской "промзоне"

"На донецком направлении продолжаются интенсивные перестрелки между оккупантами и силами АТО в Авдеевской " промзоне ", при этом оккупанты выпустили по нашим позициям почти 40 минометных снарядов", - сказал А.Мотузяник.

По его словам, враждебные обстрелы также состоялись в Луганском с использованием БМП, в Верхнеторецком (минометный обстрел), а также по позиции Шахта-Бутовка.

Он отмечает, что украинские войска активно открывали огонь.

"Всего за сутки на донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в 5 случаях враг использовал минометы", - сообщил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 31 октября на 1 ноября, в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения .