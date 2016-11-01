Майже 40 мінометних снарядів випустили бойовики в Авдіївській "промзоні"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Бойовики випустили майже 40 мінометних снарядів по позиціях сил АТО в Авдіївській "промзоні". Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку тривають інтенсивні перестрілки між окупантами та силами АТО в Авдіївській "промзоні", при цьому окупанти випустили по наших позиціях майже 40 мінометних снарядів", - сказав О.Мотузяник.
За його словами, ворожі обстріли також відбулися у Луганському з використанням БМП, у Верхньоторецькому (мінометний обстріл), а також по позиції Шахта-Бутовка.
Він зазначає, що українські війська активно відкривали вогонь у відповідь.
"Всього за добу на донецькому напрямку відбулося 10 ворожих обстрілів, у 5 випадках ворог використовувал міномети", - повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 31 жовтня на 1 листопада, внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув і не отримав поранення.