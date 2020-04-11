Почти 1800 человек протестовали на COVID-19 в Кировоградской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 8507 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 24663 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 42827 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 46260 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 65462 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70374 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100714 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105222 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130472 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130169 просмотра

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Актуальное
Почти 1800 человек протестовали на COVID-19 в Кировоградской области

Почти 1800 человек протестовали на COVID-19 в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 11087 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Кировоградской области за минувшие сутки сделали 48 ПЦР-тестов, новых случаев заболевания не обнаружили. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.

Продолжают диагностировать на COVID-19 жителей области. По состоянию на 10 апреля провели 1754 испытания. Из них 1157 сделали в амбулаторных условиях.

В Кировоградской области среди больных больше женщин - 45, инфицированных мужчин - 32.

Напомним, в Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных.

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