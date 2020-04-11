Почти 1800 человек протестовали на COVID-19 в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Кировоградской области за минувшие сутки сделали 48 ПЦР-тестов, новых случаев заболевания не обнаружили. Об этом сообщил начальник департамента здравоохранения ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.
Продолжают диагностировать на COVID-19 жителей области. По состоянию на 10 апреля провели 1754 испытания. Из них 1157 сделали в амбулаторных условиях.
В Кировоградской области среди больных больше женщин - 45, инфицированных мужчин - 32.
Напомним, в Украине уже более 2 тысяч случаев COVID-19, из них 69 летальных.