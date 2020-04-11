Майже 1800 людей протестували на COVID-19 на Кiровоградщинi
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Кiровоградщинi за минулу добу зробили 48 ПЛР-тестiв, нових випадкiв захворювання не виявили. Про це повiдомив начальник департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.
Продовжують дiагностувати на COVID-19 жителiв областi. Станом на 10 квітня провели 1754 тести. З них 1157 зробили в амбулаторних умовах.
На Кiровоградщинi серед хворих бiльше жiнок – 45. Iнфiкованих чоловiкiв - 32.
Нагадаємо, в Україні уже понад 2 тисячі випадків COVID-19, з них 69 летальні.