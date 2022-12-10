Имущество российского олигарха Евтушенкова передали Фонду госимущества

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«Правительство решило, что имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова, взысканное согласно обновленному закону “О санкциях”, будет передано в управление Фонда госимущества. В частности, с возможностью реализации задач, связанных с наполнением бюджета Украины и возмещением ущерба, нанесенного в результате российской агрессии. То есть Украина будет таким образом возмещать ущерб за счет самих агрессоров», - отметила Свириденко.

Решением Высшего антикоррупционного суда от 1 сентября 2022 года по иску Минюста к Владимиру Евтушенкову о применении санкций решено, в частности, взыскать в доход государства 17 объектов недвижимости и корпоративные права в уставных капиталах 5 хозяйственных обществ.

Дополнение

В целом с начала работы МРГ при Минэкономики СНБО принял, а Президент Украины своими указами ввел в действие санкции против почти 4 500 физических и юридических лиц. МРГ проработаны и рекомендованы для рассмотрения СНБО санкционные предложения еще против более 6 000 человек.