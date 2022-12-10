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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Майно російського олігарха Євтушенкова передали Фонду держмайна

Майно російського олігарха Євтушенкова передали Фонду держмайна

Київ • УНН

 • 929062 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Активами російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнутими на користь України рішенням ВАКС, управлятиме Фонд державного майна. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Цитата

«Уряд вирішив, що майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, стягнуте згідно з оновленим законом “Про санкції”, буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов’язаних з наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих внаслідок російської агресії. Тобто Україна таким чином відшкодовуватиме збитки за рахунок самих агресорів», - зазначила Свириденко.

Рішенням Вищого антикорупційного суду від 1 вересня 2022 року за позовом Мін’юсту до Володимира Євтушенкова про застосування санкцій вирішено, зокрема, стягнути в дохід держави 17 об’єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах 5 господарських товариств.

Доповнення

Загалом з початку роботи МРГ при Мінекономіки РНБО ухвалила, а Президент України своїми указами ввів у дію санкції проти майже 4 500 фізичних та юридичних осіб. МРГ опрацьовані та рекомендовані до розгляду РНБО санкційні пропозиції ще проти понад 6 000 осіб.

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