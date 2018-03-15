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Майнинг хотят признать в Украине видом экономической деятельности

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Правительственный комитет под председательством первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива поручил внести майнинг в Классификатор видов экономической деятельности в Украине (КВЭД). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Сегодня, 15 марта, правительственный комитет под председательством Степана Кубива поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность относительно майнинга в Национальный классификатор "Классификация видов экономической деятельности" (КВЭД) с последующей наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьера С.Кубива, Украина занимает уверенные позиции в мировом криптопространстве, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейн. "Но наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести "майнинг" в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она (деятельность - ред.) сейчас находится", - подчеркнул он.

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С.Кубив добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 "обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность", поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечению функционирования распределенных реестров данных в том числе с использованием технологии блокчейн, обработке данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

"Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных IТ-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество", - отметил С.Кубив.

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Первый вице-премьер-министр также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, поэтому поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентством электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении КВЭД.

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