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Майнінг хочуть визнати в Україні видом економічної діяльності

Майнінг хочуть визнати в Україні видом економічної діяльності

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва доручив внести майнінг до Класифікатора видів економічної діяльності в Україні (КВЕД). Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.

"Сьогодні, 15 березня, урядовий комітет під головуванням Степана Кубіва доручив низці державних органів напрацювати необхідні документи, щоб внести діяльність з майнінгу до Національного класифікатора "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) з подальшим напрацюванням Концепції про створення сприятливих умов для майнінгу в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зі слів віце-прем'єра С.Кубіва, Україна посідає впевнені позиції у світовому криптопросторі, входить до ТОП-14 країн з розвитку криптоекономіки і впровадження проектів, заснованих на блокчейн. "Але наше законодавство не таке прогресивне, маємо почати хоча би з того, щоб внести "майнінг" до класифікатора видів економічної діяльності України, вивести з тіні, де вона (діяльність - ред.) зараз перебуває", - наголосив він.

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С.Кубів додав, що внесення пункту щодо діяльності з майнінгу до Класифікатора діяльності з підтримки функціонування розподіленої бази даних має відбуватися у класі 63.11 "оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність", оскільки майнінг передбачає послуги з підтримки та забезпечення функціонування розподілених реєстрів даних у тому числі з використанням технології блокчейн, оброблення даних та смарт-контрактів у розподілених блокчейн-реєстрах.

"Таким доповненням Класифікатора ми вирішимо проблему детінізації ринку майнінгу, залучимо додаткові доходи до бюджету, зменшимо відтік кваліфікованих ІТ-фахівців та зменшимо силовий тиск на криптоспільноту", - зауважив С.Кубів.

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Перший віце-прем’єр-міністр також додав, що збалансоване рішення з цього питання вимагає погодження усіх ключових державних органів, відтак доручив Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін’юсту, Міненерговугілля разом з Держстатом, Агентством електронного урядування, НБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), СБУ (за згодою) розробити відповідний проект нормативно-правового акту щодо доповнення КВЕД.

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