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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Майкл Пенс: США не допустят появления иранского ядерного оружия

Майкл Пенс: США не допустят появления иранского ядерного оружия

Киев  •  УНН

 • 12760 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. США не допустят создания Ираном ядерного оружия. Об этом заявил в понедельник вице-президент страны Майкл Пенс, выступая на конференции влиятельной лоббистской организации - Американо-израильского комитета по общественным связям, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“США никогда не позволят Ирану получить ядерное оружие”, — сказал вице-президент США.

По словам Майкла Пенса, Тегеран “надеется воспроизвести древнюю Персидскую империю, которую бы возглавлял современный диктатор — аятолла”. “Иран не только оказывает поддержку терроризма, но и продолжает разрабатывать баллистические ракеты, которые могут угрожать каждому сантиметру израильской земли, угрожать жизни всех наших граждан”, — продолжил вице-президент.

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“Пагубная ядерная сделка, совершенная предыдущей администрацией, не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а только отсрочила тот день, когда режим получит в свое распоряжение самое смертоносное оружие на планете, — отметил Пенс. — Президент Дональд Трамп призвал Конгресс и наших европейских союзников реально обуздать ядерные и ракетные амбиции Ирана. Если ядерная сделка в ближайшие месяца не пересмотрена, то США с нее выйдут”.

Напомним, официальные лица ЕС и США планируют встретиться в марте в Берлине для проведения переговоров по Общего всеобъемлющего плана действий (СВПД) иранской ядерной программы.

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