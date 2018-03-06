Майкл Пенс: США не допустять появи іранської ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. США не допустять створення Іраном ядерної зброї. Про це заявив у понеділок віце-президент країни Майкл Пенс, виступаючи на конференції впливової лобістської організації - Американо-ізраїльського комітету з громадських зв'язків, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“США ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю”, — сказав віце-президент США.
За словами Майкла Пенса, Тегеран “сподівається відтворити давню Перську імперію, яку б очолював сучасний диктатор — аятолла”. “Іран не тільки надає підтримку тероризму, а й продовжує розробляти балістичні ракети, які можуть загрожувати кожному сантиметру ізраїльської землі, загрожувати життю всіх наших громадян”, — продовжив віце-президент.
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“Згубна ядерна угода, укладена попередньою адміністрацією, що не запобігла можливість створення Іраном ядерної зброї, а лише відстрочила той день, коли режим отримає в своє розпорядження найсмертоноснішу зброю на планеті, — зазначив Пенс. — Президент Дональд Трамп закликав Конгрес і наших європейських союзників реально приборкати ядерні та ракетні амбіції Ірану . Якщо ядерна угода в найближчі місяці не переглянута, то США з неї вийдуть”.
Нагадаємо, офіційні особи ЄС і США планують зустрітися в березні в Берліні для проведення переговорів щодо Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) іранської ядерної програми.