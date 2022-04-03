Должен быть ответ: ЕС обсудит запрет на импорт российского газа

Детали

"Должен быть ответ. Такие преступления не должны оставаться без ответа", — цитирует министерство обороны Кристин Ламбрехт в интервью общественному телеканалу ARD.

Детали

Берлин до сих пор сопротивлялся призывам, которые растут, ввести эмбарго на импорт энергоносителей из россии, заявляя, что его экономика и экономика других европейских стран слишком зависят от них. россия обеспечивает 40% потребности Европы в газе.

Но Ламбрехт сказала, что министрам ЕС теперь придется обсудить запрет, согласно сообщению министерства.

Контекст

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье также призвала усилить санкции против Москвы, но не вспомнила энергетический сектор.

"Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы усилим санкции против россии и еще больше будем помогать Украине защищаться", — написала она в Twitter.

ЕС уже какое-то время работает над дополнительными санкциями, но комиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони заявил в субботу, что любые дополнительные меры не повлияют на энергетический сектор.

Украина заявила в субботу, что взяла под полный контроль Киевскую область впервые с тех пор, как россия начала вторжение 24 февраля. Мэр Бучи, освобожденного города в 37 км к северо-западу от столицы, сказал, что 300 жителей были убиты российской армией.

Министерство обороны россии отвергло это обвинение, заявив, что кадры и фотографии, на которых видно трупы в Буче, были "очередной провокацией" со стороны Киева.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем заявлении призвал международные организации, такие как Международный комитет Красного Креста (МККК), разрешить доступ в пострадавшие районы для независимого документирования того, что он назвал "зверствами".