Має бути відповідь: ЄС обговорить заборону на імпорт російського газу

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр оборони Німеччини заявила у неділю, що Європейський союз має обговорити заборону на імпорт російського газу після того, як українські та європейські офіційні особи звинуватили російські війська у звірствах під Києвом. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.