Має бути відповідь: ЄС обговорить заборону на імпорт російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр оборони Німеччини заявила у неділю, що Європейський союз має обговорити заборону на імпорт російського газу після того, як українські та європейські офіційні особи звинуватили російські війська у звірствах під Києвом. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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"Має бути відповідь. Такі злочини не повинні залишатись без відповіді", — цитує міністерство оборони Крістін Ламбрехт в інтерв'ю громадському телеканалу ARD.
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Берлін досі чинив опір закликам, що зростають, ввести ембарго на імпорт енергоносіїв з росії, заявляючи, що його економіка та економіка інших європейських країн занадто залежать від них. росія забезпечує 40% потреби Європи в газі.
Але Ламбрехт сказала, що міністрам ЄС тепер доведеться обговорити заборону, згідно з повідомленням міністерства.
Контекст
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у неділю також закликала посилити санкції проти Москви, але не згадала енергетичний сектор.
"Винні у цих військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти росії і ще більше допомагатимемо Україні захищатися", — написала вона у Twitter.
ЄС уже якийсь час працює над додатковими санкціями, але комісар з економічних питань Паоло Джентілоні заявив у суботу, що будь-які додаткові заходи не вплинуть на енергетичний сектор.
Україна заявила в суботу, що взяла під повний контроль Київську область вперше з того часу, як росія розпочала вторгнення 24 лютого. Мер Бучі, звільненого міста за 37 км на північний захід від столиці, сказав, що 300 жителів було вбито російською армією.
Міністерство оборони росії відкинуло це звинувачення, заявивши, що кадри та фотографії, на яких видно трупи у Бучі, були "черговою провокацією" з боку Києва.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй заяві закликав міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), дозволити доступ до постраждалих районів для незалежного документування того, що він назвав "звірствами".