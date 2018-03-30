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Мавроди похоронят за деньги вкладчиков МММ

Мавроди похоронят за деньги вкладчиков МММ

Киев  •  УНН

 • 13574 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди похоронят за деньги вкладчиков второй пирамиды "МММ-2011". Об этом сообщил адвокат Александр Молохов, передает УНН со ссылкой на "РИА Новости".

"У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011", - сообщил Молохов.

Напомним, Сергей Мавроди умер 26 марта в возрасте 62 лет. Предварительной причиной смерти Мавроди мог стать сердечный приступ, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.

Так, Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества “МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.

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