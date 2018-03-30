Мавроді поховають за гроші вкладників МММ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Засновника фінансової піраміди Сергія Мавроді поховають за гроші вкладників другої піраміди "МММ-2011". Про це повідомив адвокат Олександр Молохов, передає УНН з посиланням на "РИА Новости".
"У нього були дуже погані відносини з братом, тому він відмовився ховати його на сімейному цвинтарі на Хованському кладовищі. Юридично організацію похорону взяла на себе його колишня дружина, а оплатила група учасників другої піраміди "МММ-2011", - повідомив Молохов.
Нагадаємо, Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 років. Попередньою причиною смерті Мавроді міг стати серцевий напад, напередодні, 25 березня він був госпіталізований в 67-у міську лікарню, де помер вранці 26 березня.
Так, Сергій Мавроді був засновником акціонерного товариства "МММ", яке вважається найбільшою в історії Росії фінансовою пірамідою за кількістю постраждалих. За деякими даними, потерпілими від участі в піраміді були визнані 10 454 особи.