Оспа обезьян: США сегодня объявят чрезвычайную ситуацию - источники

Детали

Ожидается, что министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра обсудит план в четверг днем ​​на брифинге в 14:15 по местному времени.

Четверть случаев заболевания США приходится на штат Нью-Йорк, который на прошлой неделе объявил чрезвычайное положение.

Калифорния и Иллинойс последовали их примеру с объявлениями чрезвычайной ситуации в понедельник.

Среднему больному обезьяной оспой в США около 35 лет, но заразиться могут люди всех возрастов. CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) зафиксировали пять случаев у детей: два в Калифорнии, два в Индиане и младенец, не резидент США, имеющий положительный результат в Вашингтоне, округ Колумбия.

По данным HHS (Министерство здравоохранения и социальных служб), на прошлой неделе белые люди составляли 37% случаев заболевания обезьяньей оспой в США, за ними следовали латиноамериканцы (31%), чернокожие (27%) и азиаты (4 %).

Дополнение

По состоянию на 28 июля в США было распределено 338 000 доз вакцины Jynneos, состоящей из двух доз, которая может предотвратить оспу обезьян, если ее ввести до или в течение четырех дней после заражения. Если ее ввести в течение 14 дней после заражения, то это может облегчить симптомы. Дополнительные 786 тысяч доз были предоставлены штатам 29 июля.

По данным HHS, США заказали еще 5,5 млн доз, которые, как ожидается, будут доступны к маю 2023 года.

Возможности тестирования в США также увеличились с 6000 еженедельных тестов в мае до 60 000–80 000 в настоящее время.

Кроме того, почти 10 000 человек в США получили TPOXX, противовирусный препарат, который разрешен для использования против оспы, но может использоваться для лечения оспы обезьян. Но использование препарата пока ограничено людьми с тяжелым заболеванием или высоким риском тяжелого заболевания.