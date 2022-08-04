Мавпяча віспа: США сьогодні оголосять надзвичайну ситуацію - джерела

Деталі

Очікується, що міністр охорони здоров'я та соціальних служб Ксав'єр Бесерра обговорить план у четвер вдень на брифінгу о 14:15 за місцевим часом.

Чверть випадків захворювання на США припадає на штат Нью-Йорк, який минулого тижня оголосив надзвичайний стан.

Каліфорнія та Іллінойс наслідували їхній приклад з оголошеннями надзвичайної ситуації в понеділок.

Середньому хворому мавпячою віспою в США близько 35 років, але заразитися можуть люди різного віку. CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань) зафіксували п'ять випадків у дітей: два в Каліфорнії, два в Індіані та немовля, яке не є резидентом США, яке мало позитивний результат у Вашингтоні, округ Колумбія.

За даними HHS (Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб), минулого тижня білі люди становили 37% випадків захворювання на мавпячу віспу в США, за ними слідували латиноамериканці (31%), чорношкірі (27%) та азіати (4%).

Доповнення

Станом на 28 липня в США було розподілено 338 000 доз вакцини Jynneos, що складається з двох доз, яка може запобігти віспі мавп, якщо її ввести до або протягом чотирьох днів після зараження. Якщо її ввести протягом 14 днів після зараження то це може полегшити симптоми. Додаткові 786 тисяч доз були надані штатам 29 липня.

За даними HHS, США замовили ще 5,5 млн. доз, які, як очікується, будуть доступні до травня 2023 року.

Можливості тестування в США також збільшилися з 6000 щотижевих тестів у травні до 60 000-80 000 в даний час.

Крім того, майже 10 000 осіб у США отримали TPOXX, противірусний препарат, який дозволений для використання проти віспи, але може використовуватися для лікування віспи мавп. Але використання препарату поки що обмежене людьми з тяжким захворюванням або високим ризиком тяжкого захворювання.