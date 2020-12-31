МАУ покажет фильм-расследование о сбивания рейса PS752 над Тегераном

“8 января 2021 год исполнится год от ужасной даты в жизни авиакомпании — авиакатастрофы рейса МАУ PS752, что был сбит иранскими военными ракетами в небе над Тегераном. На его борту находились 176 человек — 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Чтобы увековечить память жертв трагедии, а также осуществить попытку найти ответы на трудные вопросы, автор фильма, Леонид Канфер, провел собственное расследование. Его результаты можно увидеть в фильме “Тайна гибели Ромео”, — сообщили в авиакомпании.

Отмечается, что в ленте автор попытался установить истину о том, что же произошло в небе Ирана, события этому предшествовавшие, какой у них международный контекст и последствия.

Леонид Канфер — военный журналист, автор многих документальных фильмов, который живет и работает в Украине с 2015 года.

“5 января 2021 года в Multiplex Atmosfera в 18:00, состоится закрытая презентация фильма-расследования. На презентацию приглашены представители Министерства иностранных дел, Офиса Генерального прокурора Украины, Министерсва юстиции Украины, Службы безопасности Украины, Фонда „Безопасное Небо“, сотрудники авиакомпании Международные авиалинии Украины, а также другие неравнодушные к трагедии рейса PS752 представители гражданского общества”, — отметили в МАУ.

Как сообщал УНН, накануне Иран заявил о завершении расследования катастрофы самолета МАУ.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, что кабинет министров Ирана утвердил в среду сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета “Международных авиалиний Украины”, сбитого над Тегераном в январе текущего года.

Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинцев и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — по крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.