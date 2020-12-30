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ЗМІ: Іран затвердив суму компенсацій за збиття літака МАУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", збитого над Тегераном у січні поточного року. Про передає УНН із посиланням на IRNA.

ЗМІ: Іран затвердив суму компенсацій за збиття літака МАУ

Як повідомляє агентство, Міністерству доріг і міського розвитку країни було доручено виплатити 150 тис. доларів США або еквівалентну суму сім'ям і тим, хто постраждав якомога швидше у співпраці з відповідними агентствами.

Як повідомляв УНН, раніше на цьому тижні Іран заявив, що передав Києву остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", який був збитий в аеропорту Тегерана 8 січня.

У той же час, у МЗС України стверджують, що Іран не передавав ніяких звітів про катастрофу літака МАУ.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об'єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме - за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв'язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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