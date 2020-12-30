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СМИ: Иран утвердил сумму компенсаций за сбивание самолета МАУ

Киев • УНН

 • 28027 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Ирана утвердил в среду сумму в 150 тыс. долларов США или ее эквивалент в евро для семей каждой жертвы катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого над Тегераном в январе текущего года. О передает УНН со ссылкой на IRNA.

СМИ: Иран утвердил сумму компенсаций за сбивание самолета МАУ

Как сообщает агентство, Министерству дорог и городского развития страны было поручено выплатить 150 тыс. долларов США или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе Иран заявил, что передал Киеву окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины", который был сбит в аэропорту Тегерана 8 января.

В то же время, в МИДе Украины утверждают, что Иран не передавал никаких отчетов о катастрофе самолета МАУ.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января утром. В результате авиакатастрофы погибли 176 пассажиров и членов экипажа, среди которых 11 украинских и 63 граждан Канады.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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