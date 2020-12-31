МАУ покаже фільм-розслідування про збиття рейсу PS752 над Тегераном

“8 січня 2021 року виповниться рік від жахливої дати у житті авіакомпанії — авіакатастрофи рейсу МАУ PS752, що був збитий іранськими воєнними ракетами у небі над Тегераном. На його борту знаходилися 176 чоловік — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Щоб увіковічнити пам’ять жертв трагедії, а також здійснити спробу знайти відповіді на важкі запитання, автор фільму, Леонід Канфер, провів власне розслідування. Його результати можна побачити у фільмі “Тайна загибелі Ромео”, — повідомили в авіакомпанії.

Зазначається, що у стрічці автор спробував встановити істину щодо того, що ж насправді сталося у небі Ірану, які події цьому передували, який у них міжнародний контекст та наслідки.

Леонід Канфер — воєнний журналіст, автор багатьох документальних фільмів, який живе і працює в Україні з 2015 року.

“5 січня 2021 року в Multiplex Atmosfera о 18:00, відбудеться закрита презентація фільму-розслідування. На презентацію запрошені представники Міністерсва закордонних справ, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства юстиції України, Служби Безпеки України, Фонду „Безпечне Небо“, співробітники авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, а також інші небайдужі до трагедії рейсу PS752 представники громадянського суспільства”, — зазначили у МАУ.

Як повідомляв УНН, напередодні Іран заявив про завершення розслідування катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”, збитого над Тегераном у січні поточного року.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.