МАУ покаже фільм-розслідування про збиття рейсу PS752 над Тегераном
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” 5 січня проведе закриту презентацію фільму про авіакатастрофу пасажирського літака рейсу PS752 над Тегераном до річниці трагедії. Про це інформує пресслужба МАУ, передає УНН.
“8 січня 2021 року виповниться рік від жахливої дати у житті авіакомпанії — авіакатастрофи рейсу МАУ PS752, що був збитий іранськими воєнними ракетами у небі над Тегераном. На його борту знаходилися 176 чоловік — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Щоб увіковічнити пам’ять жертв трагедії, а також здійснити спробу знайти відповіді на важкі запитання, автор фільму, Леонід Канфер, провів власне розслідування. Його результати можна побачити у фільмі “Тайна загибелі Ромео”, — повідомили в авіакомпанії.
Зазначається, що у стрічці автор спробував встановити істину щодо того, що ж насправді сталося у небі Ірану, які події цьому передували, який у них міжнародний контекст та наслідки.
Леонід Канфер — воєнний журналіст, автор багатьох документальних фільмів, який живе і працює в Україні з 2015 року.
“5 січня 2021 року в Multiplex Atmosfera о 18:00, відбудеться закрита презентація фільму-розслідування. На презентацію запрошені представники Міністерсва закордонних справ, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства юстиції України, Служби Безпеки України, Фонду „Безпечне Небо“, співробітники авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, а також інші небайдужі до трагедії рейсу PS752 представники громадянського суспільства”, — зазначили у МАУ.
Як повідомляв УНН, напередодні Іран заявив про завершення розслідування катастрофи літака МАУ.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”, збитого над Тегераном у січні поточного року.
Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.