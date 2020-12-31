МАУ покаже фільм-розслідування про збиття рейсу PS752 над Тегераном

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 5678 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 18000 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42859 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 91231 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177400 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205810 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180405 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171589 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115486 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89785 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 8664 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 205114 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236522 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325259 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5684 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8884 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44874 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48212 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52575 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

МАУ покаже фільм-розслідування про збиття рейсу PS752 над Тегераном

Київ • УНН

 • 15009 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” 5 січня проведе закриту презентацію фільму про авіакатастрофу пасажирського літака рейсу PS752 над Тегераном до річниці трагедії. Про це інформує пресслужба МАУ, передає УНН.

МАУ покаже фільм-розслідування про збиття рейсу PS752 над Тегераном

“8 січня 2021 року виповниться рік від жахливої дати у житті авіакомпанії — авіакатастрофи рейсу МАУ PS752, що був збитий іранськими воєнними ракетами у небі над Тегераном. На його борту знаходилися 176 чоловік — 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Щоб увіковічнити пам’ять жертв трагедії, а також здійснити спробу знайти відповіді на важкі запитання, автор фільму, Леонід Канфер, провів власне розслідування. Його результати можна побачити у фільмі “Тайна загибелі Ромео”, — повідомили в авіакомпанії.

Зазначається, що у стрічці автор спробував встановити істину щодо того, що ж насправді сталося у небі Ірану, які події цьому передували, який у них міжнародний контекст та наслідки.

Леонід Канфер — воєнний журналіст, автор багатьох документальних фільмів, який живе і працює в Україні з 2015 року.

“5 січня 2021 року в Multiplex Atmosfera о 18:00, відбудеться закрита презентація фільму-розслідування. На презентацію запрошені представники Міністерсва закордонних справ, Офісу Генерального прокурора України, Міністерства юстиції України, Служби Безпеки України, Фонду „Безпечне Небо“, співробітники авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, а також інші небайдужі до трагедії рейсу PS752 представники громадянського суспільства”, — зазначили у МАУ.

Як повідомляв УНН, напередодні Іран заявив про завершення розслідування катастрофи літака МАУ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, що кабінет міністрів Ірану затвердив у середу суму у 150 тис. доларів США або її еквівалент у євро для сімей кожної жертви катастрофи літака “Міжнародних авіаліній України”, збитого над Тегераном у січні поточного року.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня зранку. У результаті авіакатастрофи загинули 176 пасажирів і членів екіпажу, серед яких 11 українців і 63 громадян Канади.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26