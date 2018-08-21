Мать вперевые увидела собственного сына на встрече семей в КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Женщина впервые за 68 лет увидела своего сына на встрече разобщенных семей в Северной Корее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Ли Кеум-Сеом ждала встречи со своим сыном на протяжении 68 лет. Женщине на сегоднешний день исполнилось 92.
Во время разъединения семьи Санг Чолу было 4 года.
Ли волновалась, не зная, что спросить у сына, которого не видела 68 лет. “Что я должна у него спрашивать? Я должна спросить, что его отец рассказал обо мне. Видимо, отец рассказал ему, как мы разделились, где был наш дом. Я должна спросить об этом”, — скала Ли.
Сын Санг Муж показал матери фотографию своего отца, Ли не видела мужа с момента разделения семьи после 1953. “Это фотография моего отца, мама”, — сказал Санг чел.
Как отмечает издание The New York Times, для проведения встречи 20 августа отобрали 89 разобщенных семей с более 57 тысяч желающих. Почти все участники встречи — люди, которым больше 80 лет. Самому старшему мужчине 101 год.
Как сообщал УНН, Пхеньян призвал Сеул отказаться от санкций.