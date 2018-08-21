Матір вперше побачила власного сина на зустрічі сімей у КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Жінка уперше за 68 років побачила свого сина на зустрічі роз’єднаних сімей у Північній Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
Лі Кеум-Сеом чекала на зустріч зі своїм сином упродовж 68 років. Жінці на сьогодні виповнилося 92.
Під час роз’єднання родини Санг Чолу було 4 роки.
Лі хвилювалася, бо не знала, що запитати у сина, якого не бачила 68 років. “Що я повинна в нього питати? Я повинна запитати, що його батько розказав про мене. Мабуть, батько розказав йому, як ми розділилися, де був наш будинок. Я повинна спитати про це”, — скала Лі.
Син Санг Чол показав матері фотографію свого батька, Лі не бачила чоловіка від моменту розділення родини після 1953. “Це фотографія мого батька, мамо”, — сказав Санг Чол.
Як зазначає видання The New York Times, для проведення зустрічі 20 серпня відібрали 89 роз’єднаних сімей з понад 57 тисяч охочих. Майже всі учасники зустрічі — люди, яким більше 80 років. Найстаршому чоловікові 101 рік.
Як повідомляв УНН, Пхеньян закликав Сеул відмовитися від санкцій.