Матиос считает себя наиболее достойным кандидатом на должность директора ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает себя наиболее достойным кандидатом на должность директора Государственного бюро расследований из 19-ти, подавших документы на эту должность. Об этом А.Матиос заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Считаю себя наиболее подготовленным. Но приму любой выбор комиссии, не буду его обжаловать ... Для того, чтобы победить я сделал все", сказал А.Матиоса.
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Как писал УНН, по мнению главного военного прокурора, Государственное бюро расследований может начать свою работу уже через три месяца.