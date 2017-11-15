Матиос считает себя наиболее достойным кандидатом на должность директора ГБР

"Считаю себя наиболее подготовленным. Но приму любой выбор комиссии, не буду его обжаловать ... Для того, чтобы победить я сделал все", сказал А.Матиоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имя руководителя ГБР объявят 16 ноября

Как писал УНН, по мнению главного военного прокурора, Государственное бюро расследований может начать свою работу уже через три месяца.