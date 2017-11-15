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Матіос вважає себе найбільш гідною кандидатуроюу на посаду директора ДБР

Матіос вважає себе найбільш гідною кандидатуроюу на посаду директора ДБР

Київ • УНН

 • 11719 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вважає себе найбільше гідною кандидатурою на посаду директора Державного бюро розслідувань із 19 тих, хто подав документи на цю посаду. Про це А.Матіос заявив сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

“Вважаю себе найбільше підготовленим. Але сприйму будь-який вибір комісії, не буду його оскаржувати... Для того, щоб перемогти я зробив все”, сказав А.Матіос.

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Як писав УНН, на думку головного військового прокурора, Державне бюро розслідувань може почати свою роботу вже через три місяці.

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