Матіос вважає себе найбільш гідною кандидатуроюу на посаду директора ДБР

“Вважаю себе найбільше підготовленим. Але сприйму будь-який вибір комісії, не буду його оскаржувати... Для того, щоб перемогти я зробив все”, сказав А.Матіос.

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Як писав УНН, на думку головного військового прокурора, Державне бюро розслідувань може почати свою роботу вже через три місяці.