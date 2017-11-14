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Матиос: расследованием военных преступлений должно заняться отдельное формирование

Матиос: расследованием военных преступлений должно заняться отдельное формирование

Киев  •  УНН

 • 10026 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Расследованием военных преступлений в будущем заниматься отдельное формирование. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время собеседования для занятия руководящей должности в ГБР, передает корреспондент УНН.

"Считаю, что от ГБР (Государственное бюро расследований - ред.) со временем такая функция, как расследование военных преступлений, должна будет отойти к другому формированию, которое будет называться или Бюро военной юстиции, или военная полиция. Потому что это контроверсийная вещь", - сказал А.Матиос.

Он также поддержал позицию Президента о создании военных судов.

"Я очень болезненно отношусь к тому, что с 20 числа (ноября - ред.) совершенные военные преступления будут вынуждены регистрировать прокуроры и отдавать гражданской полиции. Есть корпоративное неприятие военных гражданскими. Есть много других вещей, которые приведут к определенному коллапсу. Мы в тылу, и все, кто несет службу, и под тяжестью посттравматического синдрома, совершая с умыслом или без умысла преступления - должны быть адекватно расценены и адекватно наказаны. Поддерживаю позицию Главы государства о создании военных судов", - сказал военный прокурор.

А.Матиос также надеется, дополнительной функцией ГБР станет борьба с организованной преступностью в ее радикальных проявлениях с применением оружия.

"Мы видим, что переаттестация, переформатирование дали побочное от реформы явление, как невозможность совладать с распространением насильственных преступлений, особенно связанных с оборотом оружия. Государство, которое не защищает свои инструменты - инструменты силы, а это правоохранительные органы, он теряет в своей безопасности. А когда государство не может гарантировать монополию применения силы исключительно со стороны государства, то она превращается в территорию", - сказал А.Матиос.

Как сообщал УНН, А.Матиос считает запуск работы Государственного бюро расследований через три месяца реальным делом.

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