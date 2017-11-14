Матіос: розслідуванням військових злочинів має зайнятись окреме формування

"Вважаю, що від ДБР (Державне бюро розслідувань - ред.) із часом така функція, як розслідування військових злочинів, повинна буде відійти до іншого формування, яке буде називатися чи Бюро військової юстиції, чи військова поліція. Тому що це контроверсійна річ", - сказав А.Матіос.

Він також підтримав позицію Президента щодо створення військових судів.

"Я дуже болісно ставлюся до того, що з 20 числа (листопада – ред.) військові злочини, які будуть вчинятися, будуть змушені реєструвати прокурори і віддавати до цивільної поліції. Є корпоративне несприйняття військових цивільними. Є багато інших речей, які призведуть до певного колапсу. Ми в тилу. І всі, хто несе службу, і під тягарем посттравматичного синдрому, вчиняючи з умислом чи без умислу злочини – повинні бути адекватно розцінені і адекватно покарані. Підтримую позицію Глави держави про створення військових судів", - сказав військовий прокурор.

А.Матіос також сподівається, додатковою функцією ДБР стане боротьба з організованою злочинністю в її радикальних проявах із застосуванням зброї.

"Ми бачимо, що переатестація, переформатування дали побічне від реформи явище, як неможливість опанувати розповсюдження насильницьких злочинів, особливо пов’язаних з обігом зброї. Держава, яка не захищає свої інструменти – інструменти примусу, а це правоохоронні органи, вона втрачає у своїй безпеці. А коли держава не може гарантувати монополію застосування сили виключно з боку держави, то вона перетворюється в територію", - сказав А.Матіос.

Як повідомляв УНН, А.Матіос вважає запуск роботи Державного бюро розслідувань через три місяці реальною справою.