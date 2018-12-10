Матиос обнародовал заключение экспертизы по миномету "Молот"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Разрыв миномета "Молот" на Ровенском военном полигоне произошел из-за двойного его заряжания, поскольку не придерживались его технические характеристики и были многочисленные осечки, а также не сработал предохранитель от двойного заряжания. Об этом сказал заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью, опубликованном на одном из YouTube-каналов, передает УНН.
"Обломки ствола миномета изготовлены из стали марки (не назвал - ред.), что соответствует техническим требованиям. Кроме того, результатами исследования установлено, что вследствие того, что в свободном положении выход бойка ударного механизма в жестком положении не соответствовали тактико-техническим характеристикам, что приводило к многочисленным осечкам при стрельбе. Причиной, которая привела к двойному заряжанию миномета, является некачественная подготовка мин к стрельбе и их техническое состояние. Не выход боевого ударного механизма миномета на определенную эксплуатационную документацией величину", - процитировал Матиос вывод по экспертизе относительно миномета "Молот".
Главный военный прокурор объяснил, что "несоблюдение технических характеристик миномета в боевой части приводил к многочисленным осечкам, что привело к двойному заряжанию и несрабатыванию предохранителя от двойного заряжания".
Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета "Молот" погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих были ранены.
По факту взрыва миномета на территории 233-го Ровенского общевойскового полигона Киевским научно-исследовательском институтом судебных экспертиз была назначена комплексная комиссионная судебно-военная, трассологическая, химическая, баллистическая и взрывотехническая экспертизы.
В ноябре Военная прокуратура Центрального региона сообщила промежуточный вывод по разрыву миномета "Молот" на Ровенском полигоне. Согласно этому выводу, объективных данных о ненадлежащем качестве этих минометов не получено.
В ВСУ заявили, что не брали миномет "Молот" на вооружение.