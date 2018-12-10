Матиос обнародовал заключение экспертизы по миномету "Молот"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Разрыв миномета "Молот" на Ровенском военном полигоне произошел из-за двойного его заряжания, поскольку не придерживались его технические характеристики и были многочисленные осечки, а также не сработал предохранитель от двойного заряжания. Об этом сказал заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью, опубликованном на одном из YouTube-каналов, передает УНН.