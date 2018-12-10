Матіос оприлюднив висновок експертизи стосовно міномету "Молот"

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Розрив міномету "Молот" на Рівненському військовому полігоні стався через подвійне його заряджання, оскільки не дотримувалися його технічні характеристики і були численні осічки, а також не спрацював запобіжник від подвійного заряджання. Про це сказав заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв’ю, оприлюдненому на одному з YouTube-каналів, передає УНН.