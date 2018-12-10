Матіос оприлюднив висновок експертизи стосовно міномету "Молот"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Розрив міномету "Молот" на Рівненському військовому полігоні стався через подвійне його заряджання, оскільки не дотримувалися його технічні характеристики і були численні осічки, а також не спрацював запобіжник від подвійного заряджання. Про це сказав заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос в інтерв’ю, оприлюдненому на одному з YouTube-каналів, передає УНН.
"Уламки ствола міномета виготовлені зі сталі марки (не назвав – ред.), що відповідає технічним вимогам. Крім того, результатами дослідження встановлено, що внаслідок того, що у вільному положенні вихід бойка ударного механізму у жорсткому положенні не відповідали тактико-технічним характеристикам, що призводило до численних осічок при стрільбі. Причиною, яка призвела до подвійного заряджання міномета, є неякісна підготовка мін до стрільби та їхній технічний стан. Не вихід бойового ударного механізму міномету на визначену експлуатаційною документацією величину", - зацитував Матіос висновок з експертизи стосовно міномету "Молот".
Головний військовий прокурор пояснив, що "недотримання технічних характеристик міномету у бойовій його частині призводив до численних осічок, що призвело до подвійного заряджання і неспрацювання запобіжника від подвійного заряджання".
Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета “Молот” загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців були поранені.
За фактом вибуху міномету на території 233-го Рівненського загальновійськового полігону Київському науково-дослідному інституту судових експертиз було призначено комплексну комісійну судово-військову, трасологічну, хімічну, балістичну та вибухотехнічну експертизи.
У листопаді Військова прокуратура Центрального регіону повідомила проміжний висновок стосовно розриву міномету “Молот” на Рівненському полігоні. Відповідно до цього висновку, об’єктивних даних щодо неналежної якості цих мінометів не отримано.
У ЗСУ заявили, що не брали міномет "Молот" на озброєння.