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Материальная помощь и помощь по нетрудоспособности нардепам обошлись украинцам в 3,33 млн грн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. На депутатов девятого созыва за весь период работы Верховной Рады было потрачено более 300 млн гривен, только на зарплаты ушло более 105 млн. При этом материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные гражданской сетью ОПОРА и рассчитаны согласно расходов, размещенных на портале открытых данных ВР, передает УНН.

Материальная помощь и помощь по нетрудоспособности нардепам обошлись украинцам в 3,33 млн грн грн

Детали

Так, согласно расчетам, более 105 млн грн ушло на заработные платы, 75,4 млн - на возмещение затрат на выполнение полномочий и 57,4 млн - на проживание.

Кроме того, проезд по Украине обошелся в 46,9 млн грн. На оплату отпусков направлено чуть более 16,6 млн грн.

Материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн. Примерно такую же сумму направлено и на зарубежные командировки - 3,2 млн грн.

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Наименьшие категории расходов: командировки по Украине - 522 тыс. грн и аренда помещений - не менее 24 тыс. грн. Ряд народных депутатов также сделал из своих заработных плат 145 благотворительных взносов на более чем 4 млн грн.

Кто получил больше всего

Так, по расчетам ОПОРЫ, наибольшую сумму средств было направлено в пользу Ивана Калаура (Слуга народа) - 2,136 млн гривен. На втором месте Анатолий Драбовский (Слуга народа) - 2,119 млн гривен, на третьем - Роман Лозинский (Голос) - 1 млн 995 грн.

В пятерку лидеров также вошли Роман Соха (Слуга народа) - 1 млн 948 грн и Александр Ковальчук (Слуга народа) - 1,917 млн гривен.

Отмечается, что у всех лидеров выплаты на выполнение депутатских полномочий были выше заработной платы.
По общей сумме полученной заработной платы лидером также является Иван Калаур - 767 тыс. гривен. На втором и третьем месте его коллеги по фракции - Евгений Пивоваров (761 тыс.) и Сергей Кальченко (736 тыс.).

Материальная помощь

В общем материальная помощь и пособие по временной нетрудоспособности народных депутатов обошлись в 3,33 млн грн для более 190 получателей. Как утверждают в ОПОРЕ, наибольшую сумму помощи получила Наталья Приходько (Оппозиционная платформа - За жизнь) - помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года для нее составила более 168 тыс. грн.

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Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход (За майбутнє) - более 135 тыс. грн (за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога (За майбутнє) - более 125 тыс. грн и Любовь Шпак (Слуга народа) - 122 тыс. грн.

Более 83 тыс. грн пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-народный депутат Зиновий Андреевич, более 81 тыс. - Анжелика Лабунская (ВО "Батькивщина"), более 69 тыс. - Николай Кучер (группа "Довіра") и более 60 тыс. Олег Макаров ("Голос").

Должники

ОПОРА зафиксировала взыскания долга по зарплате девяти депутатов, в частности это:

- Сергей Кузьминых - 103 тыс. гривен в пользу Богунского отдела государственной исполнительной службы г. Житомира, 17 платежей.

- Олег Марусяк - почти 38 тыс. гривен, Кольский районный отдел государственной исполнительной службы, 4 платежа.

- Максим Бужанский - почти 7 тыс., Печерский районный отдел государственной исполнительной службы города Главного территориального управления юстиции в г. Киеве, 1 платеж.

- Олег Тарасов - 2570 гривен, Печерский районный отдел государственной исполнительной службы города Главного территориального управления юстиции в г. Киеве, 2 платежа.

- Дмитрий Лубинець - 2525 гривен, Печерский районный отдел государственной исполнительной службы города Главного территориального управления юстиции в г. Киеве, 1 платеж

- Сергей Рудик - 1345 гривен, Корсунь-Шевченковский районный отдел государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области, 1 платеж.

- Дмитрий Наталуха - 1254 гривны, перерасчет штрафа, Соломенский районный отдел государственной исполнительной службы г. Киев, 1 платеж.

- Артем Дубнов - 1214 гривен, районный отдел государственной исполнительной службы г. Киев, 1 платеж.

- Павел Павлиш - 835 гривны, Днепровский районный отдел государственной исполнительной службы г. Херсон, 1 платеж.

Напомним

По данным Гражданской сети ОПОРА, на рекламу в Facebook в апреле текущего года политики потратили сумму от 174 390 до 276 310 долларов, причем сумма расходов топ-10 игроков рынка составляет почти 55 тыс. долларов.

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