Матеріальна допомога та допомога по непрацездатності нардепам обійшлись українцям у 3,33 млн грн

Деталі

Так, згідно з розрахунками, понад 105 млн грн пішло на заробітні плати, 75,4 млн – на відшкодування витрат на виконання повноважень та 57,4 млн - на проживання.

Крім того, проїзд по Україні обійшовся у 46,9 млн грн. На оплату відпусток направлено трохи більше 16,6 млн грн.

Матеріальна допомога та допомога по тимчасовій непрацездатності народних депутатів обійшлися у 3,33 млн грн. Приблизно таку ж суму направлено і на закордонні відрядження – 3,2 млн грн.

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Найменші категорії витрат: відрядження по Україні – 522 тис. грн та оренда приміщень –трохи менше 24 тис. грн. Низка народних депутатів також зробила зі своїх заробітних плат 145 благодійних внесків на понад 4 млн грн.

Хто отримав найбільше

Так, за розрахунками ОПОРИ, найбільшу суму коштів було направлено на користь Івана Калаура (Слуга народу) – 2 млн 136 тисяч гривень. На другому місці Анатолій Драбовський (Слуга народу) – 2 млн 119 тисяч гривень, третьому – Роман Лозинський (Голос) – 1 млн 995 грн.

До п’ятірки лідерів також увійшли Роман Соха (Слуга народу) – 1 млн 948 грн та Олександр Ковальчук (Слуга народу) – 1 млн 917 тисяч гривень.

Зазначається, що у всіх лідерів виплати на виконання депутатських повноважень були вищими за заробітну плату.

За загальною сумою отриманої заробітної плати лідером також є Іван Калаур – 767 тисяч гривень. На другому та третьому місці його колеги по фракції – Євген Пивоваров (761 тисяча) та Сергій Кальченко (736 тисяч).

Матеріальна допомога

Загалом матеріальна допомога та допомога по тимчасовій непрацездатності народних депутатів обійшлися у 3,33 млн грн для понад 190 отримувачів. Як стверджують в ОПОРІ, найбільшу суму допомоги отримала Наталія Приходько (Опозиційна платформа – За життя) - допомога щодо тимчасової непрацездатності за листопад 2020 року для неї склала понад 168 тис. грн.

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Трохи меншу суму допомоги отримала Анна Скороход (За майбутнє) – понад 135 тис. грн (за січень, червень та вересень 2020 року).

Лідерами за кількістю коштів на матеріальну допомогу також є Віктор Балога (За майбутнє) – понад 125 тис. грн та Любов Шпак (Слуга народу) – 122 тис. грн.

Понад 83 тис. грн. допомоги по тимчасовій непрацездатності за жовтень та грудень 2020 року отримував також екс-народний депутат Зіновій Андрійович, понад 81 тис. – Анжеліка Лабунська (ВО “Батьківщина”), понад 69 тис. – Микола Кучер (група “Довіра”) та понад 60 тис. Олег Макаров (“Голос”).

Боржники

ОПОРА зафіксувала стягнення боргу із зарплатні дев’яти депутатів, зокрема це:

- Сергій Кузьміних – 103 тисячі гривень на користь Богунського відділу державної виконавчої служби м. Житомира, 17 платежів.

- Олег Марусяк – майже 38 тисяч гривень, Калуський міськрайонний відділ державної виконавчої служби, 4 платежі.

- Максим Бужанський – майже 7 тисяч, Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 1 платіж.

- Олег Тарасов – 2 570 гривень, Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 2 платежі.

- Дмитро Лубінець – 2 525 гривень, Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 1 платіж

- Сергій Рудик – 1 345 гривень, Корсунь-Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, 1 платіж.

- Дмитро Наталуха – 1 254 гривні, перерахунок штрафу, Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва, 1 платіж.

- Артем Дубнов – 1 214 гривень, Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби м.Київ, 1 платіж.

- Павло Павліш – 835 гривні, Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Херсон, 1 платіж.

Нагадаємо

За даними Громадянської мережі ОПОРА, на рекламу у Facebook у квітні поточного року політики витратили суму від 174 390 до 276 310 доларів, причому сума витрат топ-10 гравців ринку становить майже 55 тисяч доларів.