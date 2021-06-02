Матеріальна допомога та допомога по непрацездатності нардепам обійшлись українцям у 3,33 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. На депутатів дев’ятого скликання за весь період роботи Верховної Ради було витрачено понад 300 мільйонів гривень, тільки на зарплати пішло понад 105 млн. При цьому матеріальна допомога та допомога по тимчасовій непрацездатності народних депутатів обійшлися у 3,33 млн грн. Про це свідчать дані, оприлюднені громадянською мережею ОПОРА та розраховані згідно витрат, розміщених на порталі відкритих даних ВР, передає УНН.
Деталі
Так, згідно з розрахунками, понад 105 млн грн пішло на заробітні плати, 75,4 млн – на відшкодування витрат на виконання повноважень та 57,4 млн - на проживання.
Крім того, проїзд по Україні обійшовся у 46,9 млн грн. На оплату відпусток направлено трохи більше 16,6 млн грн.
Матеріальна допомога та допомога по тимчасовій непрацездатності народних депутатів обійшлися у 3,33 млн грн. Приблизно таку ж суму направлено і на закордонні відрядження – 3,2 млн грн.
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Найменші категорії витрат: відрядження по Україні – 522 тис. грн та оренда приміщень –трохи менше 24 тис. грн. Низка народних депутатів також зробила зі своїх заробітних плат 145 благодійних внесків на понад 4 млн грн.
Хто отримав найбільше
Так, за розрахунками ОПОРИ, найбільшу суму коштів було направлено на користь Івана Калаура (Слуга народу) – 2 млн 136 тисяч гривень. На другому місці Анатолій Драбовський (Слуга народу) – 2 млн 119 тисяч гривень, третьому – Роман Лозинський (Голос) – 1 млн 995 грн.
До п’ятірки лідерів також увійшли Роман Соха (Слуга народу) – 1 млн 948 грн та Олександр Ковальчук (Слуга народу) – 1 млн 917 тисяч гривень.
Зазначається, що у всіх лідерів виплати на виконання депутатських повноважень були вищими за заробітну плату.
За загальною сумою отриманої заробітної плати лідером також є Іван Калаур – 767 тисяч гривень. На другому та третьому місці його колеги по фракції – Євген Пивоваров (761 тисяча) та Сергій Кальченко (736 тисяч).
Матеріальна допомога
Загалом матеріальна допомога та допомога по тимчасовій непрацездатності народних депутатів обійшлися у 3,33 млн грн для понад 190 отримувачів. Як стверджують в ОПОРІ, найбільшу суму допомоги отримала Наталія Приходько (Опозиційна платформа – За життя) - допомога щодо тимчасової непрацездатності за листопад 2020 року для неї склала понад 168 тис. грн.
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Трохи меншу суму допомоги отримала Анна Скороход (За майбутнє) – понад 135 тис. грн (за січень, червень та вересень 2020 року).
Лідерами за кількістю коштів на матеріальну допомогу також є Віктор Балога (За майбутнє) – понад 125 тис. грн та Любов Шпак (Слуга народу) – 122 тис. грн.
Понад 83 тис. грн. допомоги по тимчасовій непрацездатності за жовтень та грудень 2020 року отримував також екс-народний депутат Зіновій Андрійович, понад 81 тис. – Анжеліка Лабунська (ВО “Батьківщина”), понад 69 тис. – Микола Кучер (група “Довіра”) та понад 60 тис. Олег Макаров (“Голос”).
Боржники
ОПОРА зафіксувала стягнення боргу із зарплатні дев’яти депутатів, зокрема це:
- Сергій Кузьміних – 103 тисячі гривень на користь Богунського відділу державної виконавчої служби м. Житомира, 17 платежів.
- Олег Марусяк – майже 38 тисяч гривень, Калуський міськрайонний відділ державної виконавчої служби, 4 платежі.
- Максим Бужанський – майже 7 тисяч, Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 1 платіж.
- Олег Тарасов – 2 570 гривень, Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 2 платежі.
- Дмитро Лубінець – 2 525 гривень, Печерський районний відділ державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, 1 платіж
- Сергій Рудик – 1 345 гривень, Корсунь-Шевченківський районний відділ державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, 1 платіж.
- Дмитро Наталуха – 1 254 гривні, перерахунок штрафу, Солом'янський районний відділ державної виконавчої служби м. Києва, 1 платіж.
- Артем Дубнов – 1 214 гривень, Голосіївський районний відділ державної виконавчої служби м.Київ, 1 платіж.
- Павло Павліш – 835 гривні, Дніпровський районний відділ державної виконавчої служби м. Херсон, 1 платіж.
Нагадаємо
За даними Громадянської мережі ОПОРА, на рекламу у Facebook у квітні поточного року політики витратили суму від 174 390 до 276 310 доларів, причому сума витрат топ-10 гравців ринку становить майже 55 тисяч доларів.