Через спосіб життя: НАЗК вирішило перевірити декларації низки нардепів

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 24439 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 95381 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 140398 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 124568 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 131662 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 94270 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 80227 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 178659 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88167 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 274105 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 51121 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 59294 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 14883 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 23559 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 40080 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 144289 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 178659 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 274105 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 442532 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 429368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 2260 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31247 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36815 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37306 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38357 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Через спосіб життя: НАЗК вирішило перевірити декларації низки нардепів

Київ • УНН

 • 30301 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій ще 24 осіб, у тому числі народних депутатів України, членів Вищої ради правосуддя та депутатів місцевих рад. Про це УНН повідомили у НАЗК.

Через спосіб життя: НАЗК вирішило перевірити декларації низки нардепів

Всього у цьому році НАЗК узяло в перевірку вже 629 декларацій публічних службовців. Загалом до кінця року планується перевірити більше 1000 декларацій.

Деталі

За результатами моніторингу способу життя, НАЗК за тиждень узяло в перевірку декларації таких осіб:

  • Харченко Михайло Григорович, депутат Бучанської районної ради Київської області
  • Пипка Олексій Олександрович, прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області
  • Палиця Ігор Петрович, народний депутат України
  • Галушко Микола Леонідович, народний депутат України

У зв’язку з високою посадою за порядком черговості НАЗК розпочало повну перевірку декларацій таких осіб:

  • Грищук Віктор Климович, член Вищої ради правосуддя
  • Прудивус Олег Васильович, член Вищої ради правосуддя
  • Шелест Світлана Богданівна, член Вищої ради правосуддя
  • Худик Микола Павлович, член Вищої ради правосуддя
  • Герус Андрій Михайлович, народний депутат України
  • Божик Валерій Іванович, народний депутат України
  • Данілов Віталій Богданович, народний депутат України
  • Гурін Дмитро Олександрович, народний депутат України
  • Магомедов Муса Сергоєвич, народний депутат України
  • Стріхарський Андрій Петрович, народний депутат України
  • Красов Олексій Ігорович, народний депутат України
  • Льовочкіна Юлія Володимирівна, народний депутат України
  • Зінкевич Яна Вадимівна, народний депутат України

Ще 7 декларацій НАЗК узяло в перевірку на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування від громадян та журналістів:

  • Додон Олександр Васильович, ст. оперуповноважений кримінальної поліції Петриківського ВП Новомосковського ВП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області
  • Мотуз Наталія Іванівна, депутат Тетіївської міської ради
  • Андрієвський Андрій Ігорович, депутат Обухівської районної ради Київської області
  • Мельниченко Богдан Миколайович, начальник управління інспекції та контролю Броварської міської ради
  • Райденко Інна Володимирівна, завідувач відділом № 2 Путивльської міжрайонної державної лабораторії Держпродспоживслужби
  • Холоденко Костянтин Петрович, депутат Немішаєвської селищної ради
  • Каракевич Орест Юрійович, секретар Дрогобицької міської ради

На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів.

Довідково

НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій лише маючи чіткі підстави, зокрема, через результати моніторингу способу життя. Наприклад, НАЗК отримало заяву, що посадовець використовує дорогий автомобіль, але не вказав його у декларації. Якщо така інформація підтвердилася під час моніторингу способу життя, розпочинається повна перевірка декларації посадовця.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,595.68