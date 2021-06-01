Из-за образа жизни: НАПК решило проверить декларации ряда нардепов

Всего в этом году НАПК взяло в проверку уже 629 деклараций публичных служащих. Всего к концу года планируется проверить более 1000 деклараций.

Детали

По результатам мониторинга образа жизни НАПК за неделю взяло в проверку декларации следующих лиц:



Харченко Михаил Григорьевич, депутат Бучанского районного совета Киевской области



Пыпка Алексей Александрович, прокурор Криворожской местной прокуратуры № 3 Днепропетровской области



Игорь Петрович Палица, народный депутат Украины



Галушко Николай Леонидович, народный депутат Украины



В связи с высокой должностью и в порядке очередности НАПК начало полную проверку деклараций следующих лиц:



Грищук Виктор Климович, член Высшего совета правосудия



Прудивус Олег Васильевич, член Высшего совета правосудия



Шелест Светлана Богдановна, член Высшего совета правосудия



Худык Николай Павлович, член Высшего совета правосудия



Герус Андрей Михайлович, народный депутат Украины



Божик Валерий Иванович, народный депутат Украины



Данилов Виталий Богданович, народный депутат Украины



Гурин Дмитрий Александрович, народный депутат Украины



Магомедов Муса Сергоевич, народный депутат Украины



Стрихарский Андрей Петрович, народный депутат Украины



Красов Алексей Игоревич, народный депутат Украины



Лёвочкина Юлия Владимировна, народный депутат Украины



Зинкевич Яна Вадимовна, народный депутат Украины



Еще 7 деклараций НАПК взяло в проверку на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании от граждан и журналистов:



Додон Александр Васильевич, ст. оперуполномоченный криминальной полиции Петриковского ОП Новомосковского ОП Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области



Мотуз Наталья Ивановна, депутат Тетиевского городского совета



Андриевский Андрей Игоревич, депутат Обуховского районного совета Киевской области



Мельниченко Богдан Николаевич, начальник управления инспекции и контроля Броварского городского совета



Райденко Инна Владимировна, заведующий отделом № 2 Путивльского межрайонной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы



Холоденко Константин Петрович, депутат Немишаевского поселкового совета



Каракевич Орест Юрьевич, секретарь Дрогобычского городского совета



На проведение полной проверки деклараций предусмотрено до 120 календарных дней. При наличии оснований проверка может быть продлен, но не более чем на 60 календарных дней.

Справка

НАПК начинает полную проверку деклараций, только имея четкие основания, в частности, из-за результатов мониторинга образа жизни. Например, НАПК получило заявление, что чиновник использует дорогой автомобиль, но не указал его в декларации. Если такая информация подтвердилась в ходе мониторинга образа жизни, начинается полная проверка декларации должностного лица.