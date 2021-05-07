Політики за місяць витратили на рекламу у Facebook понад 170 тис. дол.: "слуги народу" серед найщедріших

Цитата:

“У квітні 2021 року на трансляцію 10 227 рекламних дописів політичного змісту з 1 324 сторінок у Facebook було витрачено від 174 390 до 276 310 доларів. 5,6% рекламних публікацій політичного змісту не містили маркування, якого вимагають правила соцмережі”, — зазначають у громадській мережі.

Деталі

Згідно зі звітом, показники цього року мають незначну різницю з попереднім — так, у квітні 2020 року на рекламу політичного контенту в мережі було витрачено від 121 538 до 204 599 доларів США.

Найбільші витрати на Facebook-рекламу

ОПОРА дійшла висновку, що десять найбільших рекламодавців місяця, за даними Facebook Ad Library Report, витратили на політичну рекламу майже 55 тисяч доларів. До них увійшли сторінки трьох українських політиків та трьох політичних партій, а також сторінка харківського підприємця, яка просуває депутатку Харківської міської ради. Згідно з аналізом, в рекламу на трьох з них інвестує політична партія “За майбутнє” (сумарні витрати у квітні 13 718 доларів).

Так, найбільша сума на політичну рекламу в Facebook використана зі сторінки політичної партії “Слуга Народу”. У квітні на сторінці рекламувалося 309 публікацій, з них 260 розміщених у квітні, загальною вартістю 12 117 доларів. Зазначається, що значна частина показів політичних платних публікацій у квітні була налаштована саме на користувачів з Івано-Франківщини. Так, щонайменше 22 публікації були присвячені виборам народного депутата в окрузі № 87.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Немає підстав: у ЦВК відмовилися реєструвати Вірастюка нардепом

Також, значні суми щомісяця інвестує в піар та комунікацію в Facebook, згідно зі звітом аналітиків, кандидат на проміжних парламентських виборах Олександр Шевченко (суб’єкт висування — партія “За майбутнє”) — хоча витрати у квітні помітно менші, ніж перед виборами - 10 607 доларів проти 16 338 у березні, зазначають в ОПОРІ. Ці кошти були інвестовані у промоцію 49 публікацій політичного змісту.

Замикає трійку сторінок з найбільшою кількістю витрат на політичну рекламу офіційна сторінка партії “За майбутнє”, яка, за даними громадянської мережі, фактично є найбільшим рекламодавцем місяця. У квітні на центральній сторінці партії за рекламу 84 публікацій було сплачено 6 027 доларів.

Зазначається, що у січні і лютому лідером умовного рейтингу найщедріших рекламодавців була сторінка Арсенія Яценюка. У березні вона опинилася на третій сходинці, а у квітні втратила ще одну позицію. Цього місяця тут транслювалося 351 оголошення вартістю 5 366 доларів.

У п’ятірці найщедріших рекламодавців квітня опинилася сторінка Жіночий рух “За Майбутнє”, яка також постійно присутня серед списку тих, де транслюється найбільше реклами. Оплачує промо політична партія “За майбутнє”, витрати у квітні — майже 4000 доларів, йдеться у звіті аналітиків.

Додамо

Як стало відомо напередодні, соцмережа Facebook націлилася на ботоферми і видалила понад 100 акаунтів, які були пов’язані з політичною партією “Слуга Народу”.

У компанії заявили, що видалили 105 акаунтів за порушення політики Facebook щодо скоординованої неавтентичної поведінки. Люди, які стоять за цією діяльністю, намагалися приховати свою особистість і координацію дій. Розслідування виявило зв’язок з особами, пов’язаними з політичною партією “Слуга народу” в Україні.

На рекламу сторінок витратили близько 210 тисяч доларів.