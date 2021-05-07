Политики за месяц потратили на рекламу в Facebook более 170 тыс. долл.: "слуги народа" среди самых щедрых

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"В апреле 2021 года на трансляцию 10 227 рекламных сообщений политического содержания с 1324 страниц в Facebook было потрачено от 174 390 до 276 310 долларов. 5,6% рекламных публикаций политического содержания не содержали маркировку, которого требуют правила соцсети", - отмечают в общественной сети.

Детали

Согласно отчету, показатели этого года имеют незначительную разницу с предыдущим - так, в апреле 2020 году на рекламу политического контента в сети было потрачено от 121 538 до 204 599 долларов США.

Наибольшие расходы на Facebook-рекламу

ОПОРА пришла к выводу, что десять крупнейших рекламодателей месяца, по данным Facebook Ad Library Report, потратили на политическую рекламу почти 55 000 долларов. В них вошли страницы трех украинских политиков и трех политических партий, а также страница харьковского предпринимателя, продвигающую депутатку Харьковского городского совета. Согласно анализу, в рекламу на трех из них инвестирует политическая партия "За будущее" (суммарные расходы в апреле 13 718 долларов).

Так, наибольшая сумма на политическую рекламу в Facebook использована со страницы политической партии "Слуга народа". В апреле на странице рекламировалось 309 публикаций, из них 260 размещенных в апреле, общей стоимостью 12 117 долларов. Отмечается, что значительная часть показов политических платных публикаций в апреле была настроена именно на пользователей из Ивано-Франковской области. Так, не менее 22 публикаций были посвящены выборам народного депутата в округе № 87.

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Также, значительные суммы ежемесячно инвестирует в пиар и коммуникацию в Facebook, согласно отчету аналитиков, кандидат на промежуточных парламентских выборах Александр Шевченко (субъект выдвижения - партия "За будущее") - хотя расходы в апреле заметно меньше, чем перед выборами - 10 607 долларов против 16 338 в марте, отмечают в ОПОРЕ. Эти средства были инвестированы в продвижение 49 публикаций политического содержания.

Замыкает тройку страниц с наибольшим количеством затрат на политическую рекламу официальная страница партии "За будущее", которая, по данным гражданской сети, фактически является крупнейшим рекламодателем месяца. В апреле на центральной странице партии за рекламу 84 публикаций было уплачено 6027 долларов.

Отмечается, что в январе и феврале лидером условного рейтинга самых щедрых рекламодателей была страница Арсения Яценюка. В марте она оказалась на третьей строчке, а в апреле потеряла еще одну позицию. В этом месяце здесь транслировалось 351 объявление стоимостью 5366 долларов.

В пятерке самых щедрых рекламодателей апреля оказалась страница Женское движение "За Будущее", которая также постоянно присутствует среди списка, где транслируется больше рекламы. Оплачивает промо политическая партия "За будущее", расходы в апреле - почти 4000 долларов, говорится в отчете аналитиков.

Добавим

Как стало известно накануне, соцсеть Facebook нацелилась на ботофермы и удалила более 100 аккаунтов, которые были связаны с политической партией "Слуга народа".

В компании заявили, что удалили 105 аккаунтов за нарушение политики Facebook по скоординированному неаутентичному поведению. Люди, которые стоят за этой деятельностью, пытались скрыть свою личность и координацию действий. Расследование выявило связь с лицами, связанными с политической партией "Слуга народа" в Украине.

На рекламу страниц потратили около 210 000 долларов.