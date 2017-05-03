Материалы дела по Н.Мартыненко еще не поступили в Апелляционный суд

"В суд еще не поступили материалы по Н.Мартыненко", - сказал Олег Присяжник, один из состава коллегии судей, которая должна рассмотреть апелляционную жалобу.

Сейчас участники процесса и журналисты ожидают начала судебного заседания, на котором, скорее всего, и будет принято решение о переносе рассмотрения апелляционной жалобы САП в связи с непоступлением материалов дела.

Напомним, Апелляционный суд Киева назначил на среду 3 мая рассмотрение апелляционной жалобы на решение Соломенского районного суда Киева, который отказал САП в применении к бывшего народного депутата Николая Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 300 млн грн залога.

Как сообщал УНН, САП подала апелляционную жалобу на постановление Соломенского районного суда Киева, который отпустил на поруки бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Н.Мартыненко на поруки нардепам и министрам суд отдал 22 апреля.

Напомним, 20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали экс-нардепа Н.Мартыненко.

Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.