Матеріали справи щодо М.Мартиненка ще не надійшли до Апеляційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. До Апеляційного суду міста Києва ще не надійшли матеріали Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід у вигляді особистої поруки для колишнього народного депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомили сьогодні журналістам в Апеляційному суді, передає кореспондент УНН.
“До суду ще не надійшли матеріали щодо М.Мартиненка”, — сказав Олег Присяжник, один із складу колегії суддів, яка має розглядати апеляційну скаргу.
Наразі учасники процесу та журналісти очікують початку судового засідання, на якому, скоріш за все, і буде ухвалене рішення про перенесення розгляду апеляційної скарги САП у зв’язку з ненадходженням матеріалів справи.
Нагадаємо, Апеляційний суд Києва призначив на середу 3 травня розгляд апеляційної скарги на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відмовив САП у застосуванні до колишнього народного депутата Миколи Мартиненка запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 300 млн грн застави.
Як повідомляв УНН, САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка. М.Мартиненка на поруки нардепам і міністрам суд віддав 22 квітня.
Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали екс-нардепа М.Мартиненка.
Йому повідомили про підозру у створенні злочинної організації (ч.5 ст.191 ККУ) та привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ). НАБУ та САП клопотали про арешт екс-нардепа на 60 діб з можливістю 300 млн грн застави.
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.