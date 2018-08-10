Матери девочки, которую отец избил за отказ есть, сообщили о подозрении

"Прокуратурой Сумской области сегодня, 10 августа 2018 года, сообщено о подозрении 24-летней женщине, которая оставила своего ребенка умирать после того, как девочку избил отец. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению, повлекшее его смерть) УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 13 июля в селе Кальченки Белопольского района.

"Тогда отец за отказ есть схватил двухлитровую пластиковую бутылку, которая была наполнена водой, и нанес им два удара по голове 4-летнего ребенка, а потом еще и ударил девочку кулаком в область головы. После чего он положил ребенка на кровать. На следующий день, 14 июля 2018 года, около 20:00 девочка умерла. Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговую травму головного мозга. Непосредственной причиной смерти является механическая асфиксия пищевыми массами. Все это происходило на глазах у матери ребенка, которая не препятствовала избиению ребенка, а также не вызывали медиков", - отметили в прокуратуре.

Отец по подозрению в умышленном избиении и оставлении в опасности ребенка ждет приговора суда в СИЗО. А теперь на скамье подсудимых окажется и его жена. Родителям девочки грозит до 8 лет лишения свободы.

Кроме того, ведется следствие по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками органов и служб, которые занимаются защитой прав ребенка.





