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Матері дівчинки, яку батько побив через відмову їсти, повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Прокуратура повідомила про підозру жінці через залишення дитини без допомоги після побиття батьком. Йдеться про трагедію у селі Кальченки, коли чоловік побив власну 4-річну доньку пляшкою за відмову їсти. Про це повідомила прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.

Матері дівчинки, яку батько побив через відмову їсти, повідомили про підозру

"Прокуратурою Сумської області сьогодні, 10 серпня 2018 року, повідомлено про підозру 24-річній жінці, яка залишила свою дитину помирати після того, як дівчинку побив батько. Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження, що спричинило її смерть) КК України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, трагедія сталася 13 липня у селі Кальченки Білопільського району.

"Тоді батько за відмову їсти схопив дволітрову пластикову пляшку, яка була наповнена водою, та завдав нею два удари по голові 4-річної дитини, а потім ще й ударив дівчинку кулаком в область голови. Після чого він поклав дитину на ліжко. Наступного дня, 14 липня 2018 року, близько 20:00 дівчинка померла. Згідно з висновком медиків, дитина отримала вогнищеву травму головного мозку. Безпосередньою причиною смерті є механічна асфіксія харчовими масами. Усе це відбувалось на очах у матері дитини, яка не перешкоджала побиттю дитини, а також не викликали медиків", - зазначили у прокуратурі.

Батько за підозрою в умисному побитті та залишенні в небезпеці дитини чекає на вирок суду в СІЗО. А тепер на лаві підсудних опиниться і його дружина. Батькам дівчинки загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, триває слідство за фактом неналежного виконання своїх службових обов’язків співробітниками органів та служб, які опікуються захистом прав дитини.


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