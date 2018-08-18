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Матчем "Жирона" - "Вальядолид" стартовал новый сезон Примеры

Киев • УНН

 • 8207 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Первый матч нового 88-го сезона испанской Примеры с участием “Жироны” и “Вальядолида” завершился ничьей, сообщает корреспондент УНН.

Матчем "Жирона" - "Вальядолид" стартовал новый сезон Примеры

На 11 минуте опасная подача со штрафного превратилась в удар с которым с трудом справился кипер гостевой команды — “Вальядолида”. В общем хозяева превзошли оппонентов в проценте владении мячом 63 против 37 и имели преимущество по ударам — 13:2. Однако получить дивиденды с этого команде Сакристан — 0:0.

Отметим, что во втором поединке стартового дня “Бетис” принимает “Леванте”. После первого тайма впереди “Леванте” 1:0.

Добавим, что в рамках второго соревновательного дня “Эльче” примет “Гранаду”, “Малага” в гостях будет противостоять “Луго”, “Спортинг” отправится в ФК “Алькоркон”, а “Кордоба” сыграет с “Нумансия”.

Украинские Национальные Новости

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